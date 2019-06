Giro in barca a Isola per la sexy conduttrice Andrea Delogu: pioggia di like per la foto in bikini

Giro in barca al largo dell'isolotto di Isola delle Femmine per la sexy conduttrice radiofonica e scrittrice Andrea Delogu, da sabato a Palermo per presentare il suo ultimo libro "Dove finiscono le parole. Storia semiseria di una dislessica". La cesenate, che per lavoro vive a Roma, ha postato una foto in bikini su Instagram conquistando una valanga di like: più di 21mila i seguaci che hanno apprezzato la prova costume.

"Sono nella splendida Sicilia", scrive Delogu e tagga l'amica Miriam Leone - conduttrice tv ed ex modella siciliana, vincitrice della 69esima edizione del concorso di bellezza Miss Italia - a cui "ruba" l’hashtag tutto siculo #accussì.

L'ultima fatica della scrittrice racconta con la sua vita di dislessica in un Paese dove questo disturbo è ancora sconosciuto a molti. Le maestre non sempre comprensive, la preoccupazione di una mamma che prova a capirla, l’approccio a Internet e alle sue risposte. “Le discese ardite e le risalite” di una vita diversa. Che cosa significa non riuscire a leggere qualcosa di scritto, anche la frase più semplice e comune? Come ci si sente quando le parole sembrano soltanto segni indecifrabili e oscuri? E cosa si prova a restare sempre indietro rispetto agli altri? Il libro, presentato al Sanlorenzo Mercato, risponde a tutte queste domande. E' insieme testimonianza e terapia, è la storia di un percorso e di tutte le tappe che lo hanno contrassegnato.

Andrea Delogu nel febbraio 2018 ha condotto la diretta radiofonica del Festival di Sanremo 2018 insieme a Ema Stokholma e Gino Castaldo su Rai Radio 2. È stata chiamata da Renzo Arbore a presentare nel 2018 Indietro tutta! 30 e l'ode, programma celebrativo per i 30 anni di Indietro tutta e l'anno successivo Guarda... Stupisci, entrambi in prima serata su RaiUno.