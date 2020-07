"Andiamo via", il primo singolo di Davide Giordano in uscita il 23 luglio

Il 23 luglio esce in tutti gli store digitali e in tutte le piattaforme streaming il primo singolo musicale dell'attore palermitano Davide Giordano, intitolato “Andiamo via”. Conosciuto dai più come attore di teatro, cinema e interprete del figlio di Antonio Albanese nei film su Cetto La Qualunque, recentemente premiato agli Eolo Award 2020 per la miglior drammaturgia, questa volta Giordano sveste i panni di attore, regista e drammaturgo e ‘gioca’ a fare il cantante-autore.

Il brano dal titolo “Andiamo via” scritto dallo stesso Davide Giordano, è arrangiato da Francesco Arpino, noto produttore e arrangiatore musicale di artisti italiani e internazionali del calibro di Sean Lennon, Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni e Giusy Ferreri. Alla realizzazione del videoclip ha invece lavorato il grafico Antonio Gangemi, anche lui siciliano, con all'attivo diverse collaborazioni con prestigiose aziende italiane.

Una canzone solare, energica e facile da cantare. La definisce così Davide Giordano: “Andiamo via è un brano che prova a fotografare l'istante in cui noi tutti, almeno una volta nella vita, avremmo voluto essere altrove, lontano da tutto ciò che ci fa sentire inadeguati”. Andiamo via è il primo singolo dell’attore palermitano, ma il suo legame con la musica risale al periodo 2003/2007, quando insieme al suo gruppo di quei tempi apriva alcuni concerti a Palermo in occasione di importanti manifestazioni e suonava in diversi locali del capoluogo siciliano: “In questo strano periodo di reclusione a casa ho riascoltato vecchie demo musicali che mi hanno spinto un po' per gioco, un po' per antico amore, a scrivere questa canzone. L’incontro con Arpino ha dato il via al progetto”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dal 23 luglio il brano “Andiamo via” sarà disponibile in digitale su Spotify, Amazon Music, Apple Music e non solo. Il videoclip sarà invece visibile su Youtube.



Gallery