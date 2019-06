Valerio M lancia il nuovo singolo: l'ultimo lavoro del dj prizzese si chiama “Ancora”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Valerio M sta per tornare! Dopo il grande successo di “Enamorada", “Provocandome” e molti altri, il dj producer e autore prizzese, ha annunciato il suo nuovo singolo: “Ancora”, brano che si preannuncia essere uno dei tormentoni dell’estate 2019, questa volta in collaborazione con la bellissima dj siciliana Miss Even. Sole, onde, spiaggia, palme… tutti ingredienti di un nuovo travolgente brano di Valerio M in uscita il 13 giugno.