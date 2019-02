Amorù, rete antiviolenza territoriale: al via il corso di formazione (gratuito) per operatrici di rete

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Al via il corso di formazione (gratuito) per operatori della rete antiviolenza organizzato dalla cooperativa “Migma” nell’ambito del progetto “Amorù - Rete Antiviolenza Territoriale – Troppo Amore Uccide”, promosso dall’Organizzazione Umanitaria LIFE and LIFE con il sostegno di Fondazione con il SUD nell’ambito del “Bando Donne 2017”. Un primo percorso formativo di 100 ore, pensato con I’intento di formare adeguatamente e in modo specialistico l’operatrice che intende svolgere attività professionali e di volontariato all’interno dei servizi e/o centri antiviolenza per donne vittime di violenza di genere e nelle strutture residenziali a loro destinate.

II progetto formativo è indirizzato principalmente a chi desidera divenire “operatrice all’ascolto e all’accoglienza” nei centri antiviolenza, negli sportelli di ascolto e nelle strutture residenziali, all’interno del progetto “AMORU’. II corso prevede, infatti, l’acquisizione di competenze nella rilevazione dei bisogni delle donne che chiedono aiuto. L’operatrice che presterà servizio presso le strutture avviate avrà il compito di effettuare un primo ascolto e accompagnare la donna nella presa in carico da parte del centro antiviolenza e/o sportello, qualora la stessa lo desideri. Il corso si svilupperà in quattro fine settimana – 15, 16 e 17 febbraio, 22, 23 e 24 Marzo, 12, 13 e 14 Aprile, 17, 18 e 19 Maggio - , nella sede della Cooperativa Sociale “MIGMA “, in via Luigi Capitano Giorgi 3, a Bagheria, a partire da venerdì 15 febbraio. Gli orari saranno i seguenti: il venerdì dalle 15 alle 20, mentre il sabato e la domenica dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 20.

Gli interessati dovranno fare pervenire la richiesta di partecipazione alla mail segreteria@cooperativamigma.it, indicando nell’oggetto: “Iscrizione corso di formazione per operatori della rete”. Dovranno, inoltre, specificare i propri dati anagrafici, la residenza, il numero di telefono e l’ indirizzo di posta elettronica. AI termine di tutto il percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini curriculari. La consegna avverrà durante il modulo finale conclusivo, la cui data sarà comunicata sul sito web www.cooperativamigma.it oppure al fax 091.6196959. La partecipazione è gratuita. Inoltre, per alcuni moduli del corso di formazione è stata inoltrata la richiesta all’Ordine degli Assistenti Sociali e all’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana per l’assegnazione dei crediti formativi. Tra i momenti significativi in programma ci sarà anche la presentazione dei servizi attivati nell’ambito del progetto. Il primo sarà lo sportello antiviolenza di Altavilla Milicia.

Ci si ritroverà alle 16.30 di domenica 17 febbraio in via Vittorio Veneto 11 con le associazioni partner della Rete Amorù e le istituzioni per parlare del progetto e dei passi da compiere. Saranno presenti: Valentina Cicirello, vicepresidente della “LIFE and LIFE”; la dott.ssa Liliana Pitarresi, coordinatrice della Rete Antiviolenza “Amorù”, psicologa e psicoterapeuta. Interverranno: Giuseppe Virga, sindaco di Altavilla Milicia; Salvatore Lo Bosco, vice sindaco di Altavilla con deleghe a Igiene e Ambiente, Coesione Sociale e Contrasto alla Povertà, Politiche del Lavoro e Sviluppo Economico, Rapporti con le Istituzioni regionali, statali e comunitari; l’assessore del Comune di Altavilla Milicia Maria Rita Lazzara, con deleghe alla Crescita Culturale e agli Spazi culturali, alla Promozione e Valorizzazione dei Rapporti con gli Operatori di Cultura Comunali ed Extracomunitari, all’Educazione, Istruzione e Pari Opportunità; Michelangelo Pedone, assessore alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità del Comune di Santa Flavia.

