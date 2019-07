Benvenuto Abramino, in viale Lazio arriva l'Amazon locker per il ritiro degli ordini online

Dopo Annarosa e Rocco, a Palermo arriva anche Abramino. E' il nuovo Amazon locker, il punto di ritiro self-service del più famoso negozio online del mondo. L'enorme armadietto giallo - che con già dallo scorso anno ha conquistato il cuore dei palermitani - è stato collocato alla Wind House al civico 104 di viale Lazio.

Come acquistare su Amazon e ritirare a Palermo

In fase d'acquisto il cliente, oltre al metodo di pagamento, può scegliere anche il punto di ritiro, verificare gli orari di apertura e di chiusura e scegliere la modalità di spedizione fra "standard" o "1 giorno". La seconda è gratuita per gli iscritti ad Amazon Prime. Per i non iscritti ad Amazon Prime e con ordini inferiori ai 29 euro, verranno applicate le tariffe abituali per la modalità di spedizione selezionata.

Una volta che l'ordine è consegnato all'Amazon locker selezionato, il cliente riceve un'email di notifica con le istruzioni e un codice univoco da utilizzare per il ritiro. Giunti nei pressi dell'Amazon Locker più vicino a casa, basta seguire le istruzioni fornite sullo schermo e insere il codice. Tutti i pacchi consegnati in un Amazon locker dovranno essere ritirati entro tre giorni di calendario. Superato questo tempo, il pacco tornerà ad Amazon e verrà effettuato un rimborso totale in automatico.

Gli altri Amazon locker in città

A Sanlorenzo Mercato c'è Annarosa, in via Marchese di Villabianca c'è Rocco. E poi ancora c'è il punto installato in via Ugo La Malfa nel parcheggio dello Spaccio Alimentare e quello all'interno del centro commerciale La Torre.