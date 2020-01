Alla Kalsa incontro di formazione su "giovani e identità religiosa"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"I giovani e la ricerca della verità e della propria identità religiosa in un quadro socio-religioso confuso". E' questo il tema di un incontro di formazione che si terrà giovedì 16 gennaio alle ore 21 presso la Parrocchia di Santa Maria della Pietà di Via Torremuzza 1 nel rione Kalsa di Palermo. L'incontro è promosso dal Cris, Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa dell'Arcidiocesi di Palermo e vedrà come relatori Padre Marcello Di Tora e il professore Tullio Di Fiore, entrambi docenti presso la facoltà teologica di Sicilia.