Dolce d'argento, pasticciere palermitano secondo ai campionati nazionali di Rimini

Un giovane pasticciere palermitano conquista la medaglia d'argento ai campionati nazionali che si sono svolti a Rimini. Il suo nome è Alessandro Giannilivigni e ha iniziato la carriera al bar Vabres di via Michele Cipolla, a Sant'Erasmo.

"Durante gli anni - racconta a PalermoToday - sono state tante le mie esperienze tra villaggi, hotel e pasticcerie in giro per diverse nazioni. Oltre che in Italia ho lavorato anche in Francia e Germania. Da tre anni partecipo ai campionati organizzati dalla federazione italiana cuochi, e quest'anno ho conquistato la medaglia d'argento nella categoria pasticceria da ristorazione grazie al mio dessert dal nome 'Passegiando per la Sicilia'. Un dolce - spiega - composto da mandorle, pistacchi, mandarino, farina di canapa, caffè e pepe timut. Una vera e propria esplosione di gusti".





