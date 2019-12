A Balestrate si accende il Natale: 10 mila luci illuminano piazza e albero

Più di 10 mila luci da ieri sera illuminano piazza Rettore Evola, a Balestrate. Acceso l’albero di Natale, ideato dall'assessore Lombardo e realizzato dai volontari dell’Associazione III Millennio. La struttura in ferro è rivestita da strisce di tappeto verde addobbate con 600 palline.

“E' stato davvero bello ieri sera - dichiara il sindaco Vito Rizzo - vedere tanti sorrisi e tante foto scattate davanti all’albero. Un ringraziamento ai volontari dell’associazione III Millennio che sono sempre disponibili quando si tratta di mettersi a disposizione della comunità, all’assessore Lombardo che ha ideato e contribuito a realizzare materialmente l’albero. Tanti gli eventi in programma per queste festività. Invito tutti - conclude il primo cittadino - a venire a Balestrate per godere di tanti momenti di spensieratezza”.