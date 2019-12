A Terrasini anche il Natale è in love: cuori realizzati a mano addobbano l'albero 

Per mesi un gruppo di residenti di Terrasini ha passato le serate a realizzare a mano i cuori che ornano l'albero del Natale 2019, accesso ieri sera in piazza Duomo. Il tema di quest'anno non poteva che essere l'amore, filo conduttore di tantissime iniziative realizzate nel Comune in Provincia di Palermo.

"Non potevamo interrompere il filone 'love' che abbiamo costruito pian piano - dice l'assessore Cusumano - con istallazioni ed eventi. Siamo giunti perciò al periodo dell'anno in cui l'amore è il vero motore di ogni nostro gesto. E allora come augurio e con orgoglio presentiamo 'Un amore di albero'. Il simbolo del Natale, che negli ultimi anni è diventato un'opera d'arte attesissima a Terrasini, quest'anno si veste di cuori, mantenendo così i colori e i sentimenti

natalizi".

Protagonista dell'installazione artistica è anche la musica: l'albero, infatti, è incastonato in un meraviglioso pianoforte. "Iniziano i giorni - continua l'assessore - all'insegna del calore familiare, della solidarietà, delle feste e dell'unione, e non c'è festa senza musica. Così, a corredo dei cuori, brillanti note musicali e lo strumento più dolce: il pianoforte". I cuori sono anche gli oggetti protagonisti delle luminarie installate per illuminare la piazza.

"Quando i propri concittadini - dichiara il sindaco Giosuè Maniaci - si mettono insieme per realizzare qualcosa di grande, essi sono l’orgoglio per la propria comunità e a loro va tutto il nostro plauso e sostegno! Li voglio ringraziare uno per uno, donne e uomini speciali: Agata D'Anna, Francesca Palazzolo, Antonio Sparacio, Antonella Biondo, Antonella Serra, Gino Maniaci, Giuseppe Russo, Nadia Saputo, Roberto Aluia, Giusy Zerilli, Giuseppe Colletti, Pinella

Munacò, Matteo Maniaci, Luna Cianfoni, Veronica Pellerito, Francesco Pellerito, Paolo Cilluffo, Rosaria Li Cavoli, Giosuè Tocco, Vanessa D'Anna, Patrizia Finazzo, Chiara Maniaci, Giulia e Serena Comella e Maria Maniaci. Grazie grazie di cuore da parte di tutta la comunità per quello che avete fatto!".

Dopo l'inaugurazione dell'opera, ha preso il via il calendario degli eventi natalizi "Christmas in Love" con la degustazione di dolci tipici locali e il concerto di musica gospel dei Palermo Spiritual Ensemble.