Piantine o giardinaggio, come adottare uno spazio verde a Romagnolo

La periferia di Palermo è spesso abbandonata a se stessa, con ben pochi interventi nell'interesse della comunità. Per questo noi di azzizzart vogliamo fare un piccolo passo in direzione del cambiamento. Questo nuovo progetto nasce dalla mancanza di uno spazio verde nel quartiere di Romagnolo, che da anni tarda ad arrivare e così abbiamo deciso di adottarne uno! Durante l’estate abbiamo sfruttato quest’area per le pratiche yoga, per il corso di fotografia, ed abbiamo pensato di poter gestire l'area creando un vero e proprio parco pubblico.

Adottare uno spazio di verde pubblico è un concreto gesto di partecipazione, il quale ci permette di diventare parte attiva nella gestione di beni comuni, un'iniziativa al quale ogni singolo cittadino potrà dare il proprio contributo al miglioramento del quartiere e della città, nella consapevolezza che le aree verdi appartengono alla collettività. Un’area dove poter sperimentare il proprio polliceverde e la propria creatività, un’esperienza sociale che favorirà occasioni d’incontro, scambio, conoscenza, dialogo, relazioni positive e cura di uno spazio che da anni ci sta a cuore.

Il progetto, attualmente, prevede:

- giardinaggio;

- riuso creativo (costruzione giochi per bambini e arredamento);

- collaborazione con altre associazioni;

- dare forma alle vostre idee.



Vi aspettiamo numerosi e volenterosi presso la nostra sede Azzizzart per conoscerci e confrontare le idee, per realizzare al meglio il nostro parco cittadino. Abbiamo bisogno di ognuno di voi per realizzare tutto questo! Facciamo squadra. Per chi volesse donare delle piantine può portarle in sede.