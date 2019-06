Da cucciolo a cane fedele, corsi e curiosità per educare gli amici a quattro zampe

Da cucciolo dispettoso a cane fedele. L’addestramento del vostro amico a quattro zampe è una tappa quasi obbligata per averlo al fianco per tutta la vita. Come succede per i bambini infatti educare un cagnolino non è cosa semplice. Affidarsi ad un addestratore è la chiave. E a Palermo sono in tanti ad aver intrapreso questa strada.

Quando si può addestrare un cucciolo

Se state prendendo il vostro cane da un allevatore, molto probabilmente lo porterete a casa quando avrà circa otto settimane. A questa età il vostro nuovo cucciolo ha già sviluppato circa l’80% del suo cervello di adulto e nel corso delle settimane successive il suo cervello continuerà a svilupparsi. Il vostro cucciolo ha voglia di apprendere ed è importante assicurarsi che siate fiduciosi e coerenti ogni giorno.

I cuccioli hanno una soglia di attenzione breve e serviranno ripetuti tentativi per imparare, ma una volta che imparano ciò che ci si aspetta da loro avrete una grande opportunità di coinvolgerli rapidamente. E ricordate, è più facile farlo ora e non quando hanno qualche mese in più, sono molto più grandi e forti e già a loro modo impostati.

Come si ottiene la fiducia di un cane

La fiducia e la coerenza danno al vostro cucciolo la sicurezza che possono contare su di voi, il loro nuovo genitore. Usando spesso il loro nome può sembrare semplice ma per loro è un segnale molto importante. Un altro modo fantastico per ottenere la sua fiducia è attraverso il rinforzo positivo e incoraggiando la buona condotta - piuttosto che punizioni attraverso la forza fisica. Attraverso il rinforzo positivo potrai creare un forte legame di fiducia basato su mutuo rispetto e un compenso appropriato.

Addestramento tra premi e “comandi”

Siate preparati ad essere persuasivi, a molte ripetizioni, qualche premio e qualche meritata lode. Una volta che sanno sedersi e sdraiarsi a comando, sarete davvero orgogliosi - mettendo in mostra le loro nuove abilità con amici e parenti - e ameranno tutta l’attenzione positiva che avranno. Ricordate che l’alimento che sceglierete come premio potrà facilitare l’addestramento del cucciolo.

Più elogi e meno punizioni

I cani imparano con il rinforzo positivo. Ciò significa che raggiungerete i vostri obiettivi solo elogiando il comportamento che volete incoraggiare e insegnando al vostro cane cosa è la cosa buona condotta. Punendo il vostro cane per un cattivo comportamento può più probabilmente portarlo a comportarsi in modo più imprevedibile e renderà più difficile addestrarli nel modo giusto.

Addestratori a Palermo

Addestramento cani Ads Happy Dog Palermo, via Aspasia a Palermo

Dog Town, via Atenasio 20 a Palermo

Doggy Park Centro cinofilo, via dei Fiori 15 a Palermo

Mente Animale asd, via Cappuccini 251 a Palermo

Zampa5stelle, Villafrati

Corsi per diventare operatore cinofilo a Palermo

La qualifica di Operatore Cinofilo Acsi rappresenta la base per entrare nel mondo della cinofilia. La formazione dell’operatore prevede la conoscenza teorica e pratica relativa alle attività che si sviluppano nel campo cinotecnico sportivo. La preparazione di questa figura professionale presso la struttura Zampa5stelle garantisce l'acquisizione di competenze che lo introducano in questo mondo lavorativo. Diventare operatore cinofilo significa avere la possibilità di collaboratore presso centri cinofili e canili, essere indirizzati come dog sitter, avviati a discipline sportive, e avere accesso a corsi di formazione avanzati. Zampa5Stelle si trova in contrada Stallone a Villafrati. Per partecipare scrivere una mail a info@zampa5stelle.com. Nome istruttrice: Alice Cumia.