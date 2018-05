"Rock10elode", dal Regina Margherita a Milano: trionfo del duo palermitano "Diade"

E' stato il duo formato dai chitarristi e cantanti Gabriel Guglielmini e Martina Cirri – i Diade, del liceo musicale e coreutico “Regina Margherita” – a vincere l’undicesima edizione di Rock10elode. La finale del contest tra i licei palermitani si è svolta stamattina ai Cantieri Culturali alla Zisa, e ha visto una massiccia partecipazione delle scuole della città. "Questo duo – racconta Guglielmini – è nato da un semplice messaggio nella chat di Instagram. Dopo aver sentito una canzone interpretata da Martina, le ho infatti proposto di creare questa nuova formazione e partecipare a Rock10elode".

Ai Diade – che si presentavano con il brano Ti capita mai, scritto da Gabriel Guglielmini – è andato anche il premio della giuria per il Miglior testo. Grazie alla vittoria, il prossimo 23 giugno il duo potrà prendere parte al Campusband di Milano, il concorso nazionale rivolto agli studenti con la passione per la musica, promosso dalla Siae in collaborazione con Mario Lavezzi (cantautore, produttore e chitarrista), Franco Mussida (ex chitarrista della PFM), RTL 102.5, Corriere della Sera/Vivi Milano e Comune di Milano. I Diade registreranno inoltre la loro canzone, sino ad adesso una demo prodotta proprio per partecipare a Rock10elode, negli studi Mind House, gestiti da Valerio Fròsini e Riccardo Borsellino.

Secondo posto invece per A Venom Called Life dei Cerberus’ Heads, la band heavy metal proveniente sempre dal liceo “Regina Margherita” e formata dal cantante Adam El, i chitarristi Lorenzo Guardì e Christopher Arato, il bassista Davide Ragusa e il batterista Giovanni Scannavino. I secondi classificati parteciperanno gratuitamente a un’edizione di #CanzonInCantiere, il progetto in cui esperti del settore musicale e diplomati al Cet di Mogol seguono i talenti durante la composizione, l’arrangiamento e la produzione di un brano originale. Parità al terzo posto, infine, per Captain Pussy-Us dei the Vinyl as Old Times (studenti del “Regina Margherita” e dell’istituto tecnico industriale “Ettore Majorana”) e per The Solution degli Skinmate (del liceo scientifico “Galileo Galilei”).

L’evento si è concluso con un mini-concerto dei Tre Terzi e l’esibizione dei Decosmusic, sodalizio tra studenti e insegnanti dell’istituto magistrale statale “G. A. de Cosmi”. Durante la mattina, ogni finalista è stato accompagnato sul palco da un «padrino musicale», cioè uno dei partecipanti alle scorse edizioni di Rock10elode che ha poi fatto strada nel mondo della musica, partendo proprio dal contest siciliano per arrivare o a Sanremo (come nel caso di Beatrice Visconti), o a X Factor (come nel caso di Valerio Panzavecchia, metà del duo The Heron Temple selezionato da Manuel Agnelli nell’ultima edizione del talent) o alla pubblicazione del primo album (come nel caso di Duilio Scalici ed Ernesto Mormile, che sono stati prodotti dai Lo Stato Sociale).





