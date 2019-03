Il Centro Pio La Torre presenta gli sportelli antiviolenza Amorù agli studenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Femminicidio e differenze di genere nell’affermazione dei diritti di cittadinanza nella società Italiana” è il tema della conferenza che si terrà dalle 9 alle 13 di venerdì 8 marzo al cinema Rouge et Noir di piazza Verdi. Un momento di riflessione che rientra nell’ampio “Progetto educativo antimafia” che il Centro Pio la Torre porta avanti per il tredicesimo anno consecutivo, coinvolgendo migliaia di studenti delle ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo grado e delle scuole italiane all’estero, come anche i detenuti studenti delle case di reclusione d’Italia.

Occasione importante per presentare il progetto “Amorù. Rete territoriale antiviolenza - Troppo amore uccide”, promosso dall’organizzazione umanitaria “Life and Life” con il sostegno di Fondazione con il Sud, che vede anche il Centro Pio La Torre tra i suoi partner. A illustrare gli step raggiunti e i numerosi obiettivi da perseguire sarà Liliana Pitarresi, psicologa e psicoterapeuta, coordinatrice della Rete Amorù.

Di femminicidio, violenza e attuazione delle norme a tutela delle donne maltrattate parleranno, animando un confronto ricco e partecipato: Mirella Agliastro, magistrato; Mimma Argurio, della segreteria regionale Cgil; Alessandra Dino, docente di Sociologia Giuridica e della Devianza presso l'Università di Palermo; Sebastiano Tusa, assessore regionale ai Beni Culturali. Modera il dibattito la giornalista Bianca Stancanelli.

Quanti non potranno essere fisicamente presenti al Rouge et Noir potranno seguire la diretta streaming sul sito del Centro Studi “Pio La Torre” sul sito, sul canale YouTube e sul portale legalità dell’Ansa.