VIDEO | Pronta a partire la stagione balneare, a Isola spuntano le cabine ma in versione ridotta

A differenza di Mondello, i lidi della località del Palermitano hanno già montato in vista del 6 giugno le tradizionali casette in legno. Ridotte del 50% e alternate per garantire il distanziamento sociale quelle della Sirenetta, rilevamento obbligatorio della temperatura e ingresso vietato agli ospiti al Malibù Beach