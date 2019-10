Miglior street food di Palermo, arriva Alessandro Borghese con i suoi "4 Ristoranti"

Dopo aver fatto tappa ad Hong Kong, sul Gargano, in Franciacorta e sulla Riviera di Ulisse, Alessandro Borghese torna per la quinta puntata del suo "4 ristoranti", la produzione Sky realizzata da Drymedia in onda domani, martedì 22 ottobre, su Sky, e fa tappa a Palermo.

Per il prossimo episodio inedito del programma, Borghese sarà a Palermo per una puntata dedicata interamente allo street food. Lo chef e i ristoratori potranno assaporare il vero “manciari di strada”, un tempo cibo povero, oggi conosciuto e apprezzato da tutti. Tra chioschi, mercati, carretti ambulanti con distese di arancine e panelle, andrà alla ricerca dei migliori piatti della tradizione siciliana, legati allo street food.

A contendersi l'ambito titolo - nella puntata in onda domani (alle 21.15 su Sky Uno e sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now tv) - ci sono: Friggitoria da Davide di Davide Troìa, Da Mimì di Giuseppe Lo Iacono, Dainotti’s Apericapo di Arianna Dainotti e Roxy Street Food 1987 di Noel Casisa. Chi tra loro riuscirà ad aggiudicarsi il titolo di miglior street food di Palermo?

Il meccanismo della sfida, che ha reso “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” ormai un cult della televisione italiana, rimane invariato: i quattro ristoratori si sfidano a colpi di inviti a cena e, guidati da Alessandro Borghese, gli altri tre ristoratori avranno il compito di giudicare e votare con un punteggio che va da 0 a 10 location, menu, servizio e conto del ristorante che li ospita. Oltre al titolo di miglior ristorante, il vincitore di ogni puntata si aggiudicherà 5.000 euro da investire nella propria attività.

Chef Borghese, come di consueto, inizierà ogni cena con l'ispezione della cucina del ristorante ospite. Durante la serata, anche il personale di sala verrà valutato in merito ad accoglienza, servizio al tavolo, descrizione dei piatti e dei vini. Alessandro ha a disposizione un bonus di 5 punti e con il suo voto potrà confermare o ribaltare il risultato della classifica, rendendo la sfida più avvincente e imprevedibile che mai.

Dopo la tappa siciliana, il viaggio culinario di Alessandro Borghese alla ricerca dei migliori ristoranti d’Italia prosegue all’Isola d’Elba, dove è in programma la puntata di martedì 29 ottobre. Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso un “bollino” 4 Ristoranti esposto all'esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi. Alessandro Borghese 4 Ristoranti è una produzione originale Sky realizzata da Drymedia. Scritto da Alessandro Borghese, Francesca Capua, Monia Palazzo. La regia è di Gianni Monfredini.

I ristoranti della quinta puntata

Friggitoria da Davide (zona stadio): titolare e cuoco del ristorante è Davide (32 anni), che svolge questa attività da almeno 10 anni. Nonostante il suo locale sia aperto da poco tempo, Davide lavorava già come ambulante proprio lungo la strada davanti alla Friggitoria. Secondo lui, lo street food è una specialità che permette di conoscere la storia di Palermo: nel suo locale, infatti, Davide dà la possibilità ai suoi clienti di conoscere la storia del cibo di strada attraverso dei pannelli proprio dedicati alle ricette street food per eccellenza.

La location della Friggitoria è tanto semplice quanto curata e moderna. Alcuni tavolini dal design minimal animano la grande sala principale, che cattura l'attenzione con la scritta al neon “da Davide” appesa sulla parete, mentre nell'altra parte del locale ci sono il bancone vendita e la cassa inserita in una riproduzione di un classico baracchino da street food.

Da Mimì – Street Food D'Autore (Zona popolare - Malaspina): Giuseppe (39 anni) è titolare e cuoco del locale Da Mimì. Sin da quando era bambino, Giuseppe ha sempre dimostrato un forte interesse per la cucina: la sua famiglia è nella ristorazione da circa 70 anni, e per questo motivo sostiene che i pilastri culinari siciliani non debbano assolutamente essere stravolti.

Il suo menu propone i piatti tipici palermitani, dai pastellati alle panelle e crocchè, dalla caponata al caldume (quinto quarto bollito), fino alle rascature (scarti delle panelle) e le stigghiole (budellino di agnello alla griglia). Dall'esterno, il locale di Da Mimì richiama i classici chioschi da cibo di strada; all'interno, invece, è molto curato, con sedie e tavolini, tovaglie a scacchi bianchi e rossi, maschere africane di legno e pareti abbellite con tantissime fotografie.

Da Arianna – Dainotti’s Apericapo (nel Mercato del Capo): Arianna (39 anni) è la titolare, cuoca e addetta alla vendita del locale Dainotti. Con entusiasmo e determinazione, Arianna porta avanti l'attività creata dal padre 23 anni fa.

Da Dainotti’s Apericapo si possono assaggiare tutti i cibi tipici dello street food palermitano: panelle, crocchè, arancine, stigghiola, quarume, i mangia e bevi (involtini di pancetta e cipollotti), e in occasioni speciali anche i panini con la milza.

Il locale di Arianna si affaccia direttamente sulla strada del mercato del Capo: per questo motivo, vi è una parte dedicata alla vendita ed è composta da diverse bancarelle. Dall'altra parte, invece, c'è la zona dedicata al servizio con i tavolini, in mezzo ad un'atmosfera che sembra quella di un vero mercato cittadino, tra schiamazzi, colori e profumi di qualunque natura.

Roxy Panineria Friggitoria (Mondello): Noel (31 anni) è il titolare e cuoco della friggitoria. Secondo Noel, lo street food non è solo una moda ma è un’arte, la vera eccellenza di Palermo: il cibo di strada, infatti, rappresenta la base della cucina e di tutta la cultura siciliana.

Tra i piatti che si possono assaggiare al Roxy, le panelle, le crocchè, l'arancina “accarne” (alla carne) o “abburro” (bianca con prosciutto) e il panino con la milza. Il locale si divide in due zone: all'esterno, un dehor si affaccia sul mare e sulla piazza principale di Mondello, mentre all'interno vi sono una piccola sala, la friggitoria e il bancone vendita.