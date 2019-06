Secondo torneo di minirugby "Marzio Tricoli"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

2° Torneo di MiniRugby dedicato a Marzio Tricoli e Bruno de Cristofaro organizzato dalla società ‘ sportiva “Rugby Palermo” Si terrà Domenica 2 Giugno alla Fincantieri di Palermo, in Via Giordano Calcedonio , il 2° Torneo di Minirugby organizzato dalla “Rugby Palermo” intitolato a Marzio Tricoli, morto a soli 38 anni il 18 Febbraio 2003. Gia’ ufficiale in congedo dei paracadutisti, laureato in Giurisprudenza con 110 e lode, dalla sua attività di avvocato tributarista non ha mai disgiunto le tre passioni della sua vita: la famiglia, la politica e il rugby. Sposato con Guliana Granozzi, docente di Matematica e Fisica, padre di due figli: Giuseppe e Ruggero. Marzio, trascinato sui campi di rugby dai cugini Antonio e Matteo, assumerà le cariche di fiduciario provinciale della federazione italiana rugby e Presidente onorario del Palermo rugby football club. Il torneo vedrà in campo le Under ,dalla 6 alla 12 , di diverse società siciliane , che daranno vita ad una bella Domenica di sport autentico. Quest’anno , inoltre, giocheranno all’ intervallo le Under 14 della Rugby Palermo e del Ragusa. la partita sarà dedicata a Bruno De Cristofaro, ex giocatore della Lazio Rugby, anch’esso scomparso prematuramente tre anni fa .Nel 2009 insieme a Rosa Stella Amoroso, ex cestista, ha fondato l’ Ass. FARE SQUADRA PER VINCERE, che ha al suo attivo molti progetti di Legalità e sport. il 1 progetto “ educare alla legalità attraverso i valori dello sport Il Rugby scende in campo contro il bullismo”, nato a sostegno del disagio giovanile , ha trovato nel rugby, sport notoriamente adatto all’abbattimento di tutte le barriere (socio- economico culturali e di razza oltre che fisiche), il giusto volano per le sue aspettative! Il rugby è da sempre uno sport nobile in cui l’unico modo per segnare il punto, andare a meta, si ottiene passando la palla indietro, uno sport in cui la fisicità è relativa, in cui ognuno può e deve dare il suo apporto per raggiungere Il risultato finale. Uno sport in cui il “Dopo gara” il noto “Terzo Tempo “è forse aspettato più della gara stessa E’ il momento in cui i ragazzi ,che si sono dati battaglia sul campo , si ritrovano insieme e mangiando e bevendo rivedono ,commentano con spirito sportivo, i momenti della gara . Il primo anno questo progetto fu realizzato al Velodromo di Palermo, ancora integro e agibile, coinvolgendo diverse scuole di Palermo,poi anche a Catania ed Enna . Il 1 memoriale si è svolto al Campo Ostacoli della Favorita e quest’anno il terzo si svolgerà contemporaneamente al torneo di Mini Rugby “Marzio Tricoli”. Saranno presenti i familiari di Marzio Tricoli e di Bruno de Cristofaro che al termine del torneo avranno il piacere di premiare i piccoli rugbysti in erba.